рф атаковала энергетику в двух областях, значительная часть потребителей в Черниговской области без света

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Россия нанесла новые удары по энергетическим объектам Черниговской и Донецкой областей, что привело к обесточиванию значительной части потребителей в Черниговской области. В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии, действуют ограничения для промышленных потребителей во всех регионах.

рф нанесла новые удары по энергетике - в двух областях, есть значительные перебои со светом на Черниговщине, где до сих пор графики отключений, потребление электроэнергии держится на высоком уровне, действуют ограничения для промышленности по всей Украине, сообщили в понедельник в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Враг нанес удары по энергетическим объектам Черниговской и Донецкой областей. В частности, остается без света значительная часть потребителей на Черниговщине

- сообщили в Минэнерго.

"В результате очередных российских дроновых атак на энергообъекты - на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях", - также добавили в Укрэнерго.

Как указано, энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной массированными обстрелами и повреждениями энергетической инфраструктуры, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей. На Черниговщине продолжают действовать почасовые графики отключения электроэнергии, из-за последствий предыдущих атак врага на энергетическую инфраструктуру региона", - отметили в Минэнерго.

Потребление

"Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 20 октября, по состоянию на 6:30, оно было таким же, как и в предыдущий рабочий день - в пятницу. Причина - сохранение облачной и холодной погоды в большинстве регионов Украины", - указали в Укрэнерго.

19 октября суточный максимум потребления был вечером - на 6,3% выше, чем максимум предыдущего воскресенья. Причиной таких изменений названо существенное похолодание на всей территории Украины.

Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами и не включайте несколько таких приборов одновременно до 22:00

- подчеркнули в Укрэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.19 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Укрэнерго.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Укрэнерго
Украина