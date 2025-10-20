рф атакувала енергетику у двох областях, значна частина споживачів на Чернігівщині без світла

$41.730.10
48.760.24
ukenru
Ексклюзив
07:13 • 3202 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10872 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17962 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 57908 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89780 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 51807 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 46554 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42706 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47359 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55025 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
85%
749мм
Популярнi новини
Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 19 жовтня, 22:32 • 3598 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 23362 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 7224 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 17452 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 13817 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89786 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 59430 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 138678 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 159453 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 182587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Джей Ді Венс
Олена Шуляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 48393 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 52003 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 70974 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 70184 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 96588 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Brent

рф атакувала енергетику у двох областях, значна частина споживачів на Чернігівщині без світла

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Росія завдала нових ударів по енергетичних об'єктах Чернігівської та Донецької областей, що призвело до знеструмлення значної частини споживачів на Чернігівщині. В Україні зберігається високий рівень споживання електроенергії, діють обмеження для промислових споживачів у всіх регіонах.

рф атакувала енергетику у двох областях, значна частина споживачів на Чернігівщині без світла

рф завдала нових ударів по енергетиці - у двох областях, є значні перебої зі світлом на Чернігівщині, де досі графіки відключень, споживання електроенергії тримається на високому рівні, діють обмеження для промисловості по всій Україні, повідомили у понеділок у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівської та Донецької областей. Зокрема, залишається без світла значна частина споживачів на Чернігівщині

- повідомили у Міненерго.

"Внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти – на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях", - також додали в Укренерго.

росія уночі атакувала логістику в Україні: деталі від віцепрем'єра20.10.25, 09:51 • 1156 переглядiв

Як вказано, енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою масованими обстрілами та пошкодженнями енергетичної інфраструктури, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. На Чернігівщині продовжують діяти погодинні графіки відключення електроенергії, через наслідки попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону", - зазначили в Міненерго.

Споживання

"Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 20 жовтня, станом на 6:30, воно було таким же, як і попереднього  робочого дня - у п’ятницю. Причина - утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України", - вказали в Укренерго.

19 жовтня добовий максимум споживання був увечері - на 6,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причиною таких змін названо суттєве похолодання на всій території України.

Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно до 22:00

- наголосили в Укренерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.19 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Укренерго.

Ремонт ЗАЕС: відновлення електропостачання триватиме близько тижня - Гроссі18.10.25, 20:41 • 12636 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго
Україна