рф атакувала енергетику у двох областях, значна частина споживачів на Чернігівщині без світла

Росія завдала нових ударів по енергетичних об'єктах Чернігівської та Донецької областей, що призвело до знеструмлення значної частини споживачів на Чернігівщині. В Україні зберігається високий рівень споживання електроенергії, діють обмеження для промислових споживачів у всіх регіонах.