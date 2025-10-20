рф атакувала енергетику у двох областях, значна частина споживачів на Чернігівщині без світла
Київ • УНН
Росія завдала нових ударів по енергетичних об'єктах Чернігівської та Донецької областей, що призвело до знеструмлення значної частини споживачів на Чернігівщині. В Україні зберігається високий рівень споживання електроенергії, діють обмеження для промислових споживачів у всіх регіонах.
рф завдала нових ударів по енергетиці - у двох областях, є значні перебої зі світлом на Чернігівщині, де досі графіки відключень, споживання електроенергії тримається на високому рівні, діють обмеження для промисловості по всій Україні, повідомили у понеділок у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівської та Донецької областей. Зокрема, залишається без світла значна частина споживачів на Чернігівщині
"Внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти – на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях", - також додали в Укренерго.
росія уночі атакувала логістику в Україні: деталі від віцепрем'єра20.10.25, 09:51 • 1156 переглядiв
Як вказано, енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.
"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою масованими обстрілами та пошкодженнями енергетичної інфраструктури, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. На Чернігівщині продовжують діяти погодинні графіки відключення електроенергії, через наслідки попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону", - зазначили в Міненерго.
Споживання
"Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 20 жовтня, станом на 6:30, воно було таким же, як і попереднього робочого дня - у п’ятницю. Причина - утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України", - вказали в Укренерго.
19 жовтня добовий максимум споживання був увечері - на 6,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причиною таких змін названо суттєве похолодання на всій території України.
Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно до 22:00
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.19 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Укренерго.
Ремонт ЗАЕС: відновлення електропостачання триватиме близько тижня - Гроссі18.10.25, 20:41 • 12636 переглядiв