росія уночі атакувала логістику в Україні: деталі від віцепрем'єра
Київ • УНН
Цієї ночі ворог атакував логістичну інфраструктуру України, вразивши тягову підстанцію УЗ на Чернігівщині та портові об'єкти. Постраждалих немає, рух поїздів забезпечено резервними тепловозами, а пожежі в портах локалізовано.
Російські війська вночі атакували логістику в Україні - залізницю та портову інфраструктуру, повідомив у понеділок віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі ворог знову атакував логістичну інфраструктуру України - під ударом залізниця та портові об’єкти
Деталі
За даними віцепрем'єра, "на Чернігівщині вражено тягову підстанцію УЗ". "Уже вночі залізничні енергетики прийнялись за усунення руйнувань, втім ворог скерував БПЛА на місце відновних робіт. Завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце - постраждалих немає. Рух поїздів забезпечено, задіяно резервні тепловози", - вказав Кулеба.
"Ворог також атакував портову інфраструктуру – пошкоджені окремі обʼєкти та приміщення. Пожежі оперативно локалізовано. Працівники порту перебували в укриттях, тому на щастя, без постраждалих. Наразі низка портів не приймають поїзди, вони роззосереджені по мережі, поїдуть по готовності", - зазначив віцепрем'єр.
Урядовець наголосив: "росія цілеспрямовано б’є по наших транспортних артеріях - по тому, що з’єднує країну, підтримує економіку і забезпечує життя. Але навіть під обстрілами система працює, продовжуємо відновлювальні роботи".
