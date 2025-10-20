росія уночі атакувала логістику в Україні: деталі від віцепрем'єра

$41.730.10
Ексклюзив
07:13 • 3218 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10889 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17974 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 57920 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89797 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 51811 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 46555 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42706 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47359 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55025 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 19 жовтня, 22:32
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89786 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінів19 жовтня, 08:35
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 138678 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 159453 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 182587 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Джей Ді Венс
Олена Шуляк
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Німеччина
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"17 жовтня, 10:57
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото15 жовтня, 15:48
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Brent

росія уночі атакувала логістику в Україні: деталі від віцепрем'єра

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Цієї ночі ворог атакував логістичну інфраструктуру України, вразивши тягову підстанцію УЗ на Чернігівщині та портові об'єкти. Постраждалих немає, рух поїздів забезпечено резервними тепловозами, а пожежі в портах локалізовано.

росія уночі атакувала логістику в Україні: деталі від віцепрем'єра

Російські війська вночі атакували логістику в Україні - залізницю та портову інфраструктуру, повідомив у понеділок віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі ворог знову атакував логістичну інфраструктуру України - під ударом залізниця та портові об’єкти

- написав Кулеба.

Деталі

За даними віцепрем'єра, "на Чернігівщині вражено тягову підстанцію УЗ". "Уже вночі залізничні енергетики прийнялись за усунення руйнувань, втім ворог скерував БПЛА на місце відновних робіт. Завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце - постраждалих немає. Рух поїздів забезпечено, задіяно резервні тепловози", - вказав Кулеба.

"Ворог також атакував портову інфраструктуру – пошкоджені окремі обʼєкти та приміщення. Пожежі оперативно локалізовано. Працівники порту перебували в укриттях, тому на щастя, без постраждалих. Наразі низка портів не приймають поїзди, вони роззосереджені по мережі, поїдуть по готовності", - зазначив віцепрем'єр.

Урядовець наголосив: "росія цілеспрямовано б’є по наших транспортних артеріях - по тому, що з’єднує країну, підтримує економіку і забезпечує життя. Але навіть під обстрілами система працює, продовжуємо відновлювальні роботи".

рф атакувала Україну балістикою і 60 безпілотниками: знешкодили 38 дронів20.10.25, 09:06 • 1670 переглядiв

Юлія Шрамко

