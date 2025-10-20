россия ночью атаковала логистику в Украине: детали от вице-премьера

$41.730.10
Эксклюзив
07:13 • 2580 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 10166 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
02:26 • 17442 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 57369 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 89041 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 51670 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 46417 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 42687 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 47337 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 55012 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещаниеPhoto19 октября, 21:58 • 21288 просмотра
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому20 октября, 00:21 • 22896 просмотра
Отдам даром: в Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи20 октября, 00:48 • 6318 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности01:54 • 16977 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда04:49 • 13316 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 89050 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 59060 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 138345 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 159130 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 182270 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 48072 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 51771 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 70730 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 69972 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 96376 просмотра
россия ночью атаковала логистику в Украине: детали от вице-премьера

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Этой ночью враг атаковал логистическую инфраструктуру Украины, поразив тяговую подстанцию УЗ в Черниговской области и портовые объекты. Пострадавших нет, движение поездов обеспечено резервными тепловозами, а пожары в портах локализованы.

россия ночью атаковала логистику в Украине: детали от вице-премьера

Российские войска ночью атаковали логистику в Украине - железную дорогу и портовую инфраструктуру, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью враг снова атаковал логистическую инфраструктуру Украины - под ударом железная дорога и портовые объекты

- написал Кулеба.

Детали

По данным вице-премьера, "на Черниговщине поражена тяговая подстанция УЗ". "Уже ночью железнодорожные энергетики принялись за устранение разрушений, однако враг направил БПЛА на место восстановительных работ. Благодаря системе мониторинга работников вовремя отвели в безопасное место - пострадавших нет. Движение поездов обеспечено, задействованы резервные тепловозы", - указал Кулеба.

"Враг также атаковал портовую инфраструктуру – повреждены отдельные объекты и помещения. Пожары оперативно локализованы. Работники порта находились в укрытиях, поэтому, к счастью, без пострадавших. Сейчас ряд портов не принимают поезда, они рассредоточены по сети, поедут по готовности", - отметил вице-премьер.

Чиновник подчеркнул: "россия целенаправленно бьет по нашим транспортным артериям - по тому, что соединяет страну, поддерживает экономику и обеспечивает жизнь. Но даже под обстрелами система работает, продолжаем восстановительные работы".

рф атаковала Украину баллистикой и 60 беспилотниками: обезврежено 38 дронов20.10.25, 09:06 • 1574 просмотра

Юлия Шрамко

Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Черниговская область
Украина