россия ночью атаковала логистику в Украине: детали от вице-премьера
Киев • УНН
Этой ночью враг атаковал логистическую инфраструктуру Украины, поразив тяговую подстанцию УЗ в Черниговской области и портовые объекты. Пострадавших нет, движение поездов обеспечено резервными тепловозами, а пожары в портах локализованы.
Российские войска ночью атаковали логистику в Украине - железную дорогу и портовую инфраструктуру, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью враг снова атаковал логистическую инфраструктуру Украины - под ударом железная дорога и портовые объекты
Детали
По данным вице-премьера, "на Черниговщине поражена тяговая подстанция УЗ". "Уже ночью железнодорожные энергетики принялись за устранение разрушений, однако враг направил БПЛА на место восстановительных работ. Благодаря системе мониторинга работников вовремя отвели в безопасное место - пострадавших нет. Движение поездов обеспечено, задействованы резервные тепловозы", - указал Кулеба.
"Враг также атаковал портовую инфраструктуру – повреждены отдельные объекты и помещения. Пожары оперативно локализованы. Работники порта находились в укрытиях, поэтому, к счастью, без пострадавших. Сейчас ряд портов не принимают поезда, они рассредоточены по сети, поедут по готовности", - отметил вице-премьер.
Чиновник подчеркнул: "россия целенаправленно бьет по нашим транспортным артериям - по тому, что соединяет страну, поддерживает экономику и обеспечивает жизнь. Но даже под обстрелами система работает, продолжаем восстановительные работы".
