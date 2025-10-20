рф атаковала Украину баллистикой и 60 беспилотниками: обезврежено 38 дронов
Киев • УНН
Ночью Россия выпустила по Украине три баллистические ракеты и 60 беспилотников. Обезврежено 38 дронов, но есть попадания баллистики и 20 беспилотников в 12 местах.
россия ночью выпустила по Украине три баллистические ракеты и 60 беспилотников, 38 дронов обезврежены, но есть попадания баллистики и 20 беспилотников в 12 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 октября (с 19:00 19 октября) враг атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 с ВОТ Крыма и 60-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ Крыма, около 40 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 3 баллистических ракет и 20 ударных БпЛА на 12 локациях
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
