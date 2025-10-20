$41.640.00
48.520.00
ukenru
04:24 • 2256 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
02:26 • 11569 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 52126 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 80719 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 48617 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 44842 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 41936 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 47132 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54887 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 48178 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
рф атаковала Украину баллистикой и 60 беспилотниками: обезврежено 38 дронов

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Ночью Россия выпустила по Украине три баллистические ракеты и 60 беспилотников. Обезврежено 38 дронов, но есть попадания баллистики и 20 беспилотников в 12 местах.

рф атаковала Украину баллистикой и 60 беспилотниками: обезврежено 38 дронов

россия ночью выпустила по Украине три баллистические ракеты и 60 беспилотников, 38 дронов обезврежены, но есть попадания баллистики и 20 беспилотников в 12 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 октября (с 19:00 19 октября) враг атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 с ВОТ Крыма и 60-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ Крыма, около 40 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 3 баллистических ракет и 20 ударных БпЛА на 12 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Более трети боев на фронте - на одном направлении: Генштаб обновил карту20.10.25, 08:20 • 1452 просмотра

Юлия Шрамко

