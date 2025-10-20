Более трети боев на фронте - на одном направлении: Генштаб обновил карту 20 октября 2025
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 168 боевых столкновениях на фронте за минувшие сутки, из которых более трети пришлись на Покровское направление. Враг нанес два ракетных удара, 74 авиационных удара и совершил 4894 обстрела.
Более трети из 168 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском направлении, также враг был активнее на Александровском и Константиновском направлениях, сообщили в утренней сводке 20 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений
Как указано, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, четырьмя ракетами, и 74 авиационных удара, сбросив 165 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 894 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5482 дрона-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА и четыре артиллерийских средства противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка и Мирное.
На Славянском направлении, в районах Серебрянки и Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоекономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Покровск, Удачное, Филиал, Проминь, Лысовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.
На Александровском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Александроград, Вишневое, Вербовое, Январское, Вороное, Сосновка, Новогригоровка и Новониколаевка.
На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.
На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
