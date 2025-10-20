$41.640.00
Более трети боев на фронте - на одном направлении: Генштаб обновил карту 20 октября 2025

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 168 боевых столкновениях на фронте за минувшие сутки, из которых более трети пришлись на Покровское направление. Враг нанес два ракетных удара, 74 авиационных удара и совершил 4894 обстрела.

Более трети боев на фронте - на одном направлении: Генштаб обновил карту

Более трети из 168 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском направлении, также враг был активнее на Александровском и Константиновском направлениях, сообщили в утренней сводке 20 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Как указано, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, четырьмя ракетами, и 74 авиационных удара, сбросив 165 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 894 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5482 дрона-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА и четыре артиллерийских средства противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка и Мирное.

На Славянском направлении, в районах Серебрянки и Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоекономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Покровск, Удачное, Филиал, Проминь, Лысовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.

На Александровском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Александроград, Вишневое, Вербовое, Январское, Вороное, Сосновка, Новогригоровка и Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Оккупанты потеряли за сутки 890 военнослужащих - Генштаб ВСУ20.10.25, 07:34 • 1790 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины