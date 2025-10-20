$41.640.00
04:24 • 2346 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 11668 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 52202 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 80845 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 48674 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 44867 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 41954 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47135 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54891 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 48178 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Понад третина боїв на фронті - на одному напрямку: Генштаб оновив карту 20 жовтня 2025

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 168 бойових зіткнень на фронті за минулу добу, з яких понад третина припала на Покровський напрямок. Ворог завдав два ракетні удари, 74 авіаційні удари та здійснив 4894 обстріли.

Понад третина боїв на фронті - на одному напрямку: Генштаб оновив карту

Понад третина зі 168 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Олександрівському на Костянтинівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 20 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, два пункти управління БпЛА та чотири артилерійські засоби противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне.

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки та Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ20.10.25, 07:34 • 1926 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України