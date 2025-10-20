$41.640.00
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
19 жовтня, 18:24 • 45682 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 37765 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 71995 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
19 жовтня, 14:19 • 44843 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІ
19 жовтня, 09:24 • 42924 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 40717 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 46867 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54743 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 48078 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 458 перегляди

За минулу добу, 19 жовтня, Сили оборони України ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати ворога у війні склали 1 131 070 осіб, також знищено 398 БПЛА.

Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 19 жовтня Сили оборони України вбили та поранили 890 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 131 070 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1131070 (+890) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11270 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23399 (0)
        • артилерійських систем ‒ 33879 (+45)
          • РСЗВ ‒ 1524 (0)
            • засоби ППО ‒ 1229 (+1)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 72365 (+398)
                    • крилаті ракети ‒ 3864 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64892 (+94)
                            • спеціальна техніка ‒ 3980 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби, 19 жовтня на російсько-українському фронті відбулося 151 боєзіткнення. Найактивніші бої тривали на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, де всі штурми були відбиті.

                              Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
20.10.25, 04:26

Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

