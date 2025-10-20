Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 19 жовтня Сили оборони України вбили та поранили 890 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 131 070 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1131070 (+890) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11270 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23399 (0)
- артилерійських систем ‒ 33879 (+45)
- РСЗВ ‒ 1524 (0)
- засоби ППО ‒ 1229 (+1)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 72365 (+398)
- крилаті ракети ‒ 3864 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64892 (+94)
- спеціальна техніка ‒ 3980 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби, 19 жовтня на російсько-українському фронті відбулося 151 боєзіткнення. Найактивніші бої тривали на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, де всі штурми були відбиті.
