Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
16:40 • 17429 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 50512 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 32676 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 34641 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 38037 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 44709 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54171 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47657 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46543 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

151 боєзіткнення на фронті в неділю: ворог тисне на різних напрямках

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Від початку доби 19 жовтня на російсько-українському фронті відбулося 151 боєзіткнення. Найактивніші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, де всі штурми були відбиті.

151 боєзіткнення на фронті в неділю: ворог тисне на різних напрямках

Від початку доби, 19 жовтня на російсько-українському фронті відбулося 151 боєзіткнення. Найактивніші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках - усі штурми відбиті. На решті ділянок фронту ситуація контрольована. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 19.10.2025 року.

Деталі

Зазначається, що загалом від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та здійснили 3604 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 11 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав два авіаудари, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 129 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії у бік Піщаного. 

На Лиманському напрямку російські загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє та Мирне.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку 17 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 44 окупанти, із них 27 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві артилерійські системи, 19 БпЛА, три одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки; також уражено 11 укриттів для особового складу, станцію РЕБ, вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему ворога

- йдеться у звіті. 

На Олександрівському напрямку агресор 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Орестопіль, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка. Сім боєзіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT19.10.25, 20:24 • 28345 переглядiв

Віта Зеленецька

