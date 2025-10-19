Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT

На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня глава Білого дому Дональд Трамп закликав Київ погодитися на умови москви для завершення війни. Він також зазначив, що російський лідер володимир путін погрожував "знищити" Україну у разі відмови. Про це інформує видання Financial Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

За даними джерел, під час п’ятничної зустрічі між лідерами США та України неодноразово виникали напружені суперечки, причому Трамп часто вживав нецензурну лексику.

Як пише видання, Глава Білого дому відкинув карти з лінією фронту та наполягав, щоб Зеленський передав путіну контроль над усім Донбасом. Крім того, Трамп кілька разів повторював аргументи, які напередодні озвучив глава кремля під час телефонної розмови.

Зокрема, американський лідер сказав главі української держави, що той програє війну, і попередив: "Якщо (путін - ред.) цього захоче, він вас знищить".

Видання підтвердило, що під час телефонної розмови в четвер путін висунув Трампу нову пропозицію: Україна мала б передати під контроль росії частини східного Донбасу, які нині контролює, в обмін на невеликі території на півдні - у Херсонській та Запорізькій областях.

Зазначається, що ця ініціатива є дещо помірнішою за попередню, озвучену путіним під час зустрічі з Трампом у серпні на Алясці. Тоді він пропонував "заморозити" лінію фронту в інших регіонах, якщо Київ погодиться віддати Донбас.

Путін не завершить війну, не отримавши частини України - Трамп

Жорстка риторика Трампа, який у п’ятницю фактично повторив позицію кремля, розвіяла сподівання європейських союзників України на можливість переконати його посилити підтримку Києва.

За словами трьох європейських чиновників, обізнаних із деталями зустрічі в Білому домі, Трамп більшу її частину присвятив повчанням Зеленському, повторював аргументи путіна та закликав прийняти російські умови.

Один із чиновників повідомив, що після переговорів Зеленський був "вкрай розчарований", а європейські лідери - хоча й не мали великих ілюзій - готуються діяти прагматично, плануючи подальші кроки.

Нагадаємо

17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Після цієї зустрічі Президент України Володимир Зеленський заявив, що тема українських територій буде ключовою у будь-якому форматі мирних переговорів із росією. За його словами, москва прагне закріпити за собою всі захоплені землі, однак Україна наполягає - спершу має бути припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про можливість повернення Україною всіх втрачених територій. Він зазначив, що "ніколи не знаєш, що буде", і що "сьогодні війна, завтра – мир". Також Глава Білого дому закликав Володимира Зеленського та володимира путіна негайно зупинити війну на лінії фронту, де б вона не проходила. Він наголосив, що інакше ситуація стане надто складною для вирішення.

путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком