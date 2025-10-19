Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, глава Белого дома Дональд Трамп призвал Киев согласиться на условия Москвы для завершения войны. Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин угрожал "уничтожить" Украину в случае отказа. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным источников, во время пятничной встречи между лидерами США и Украины неоднократно возникали напряженные споры, причем Трамп часто употреблял нецензурную лексику.

Как пишет издание, глава Белого дома отбросил карты с линией фронта и настаивал, чтобы Зеленский передал Путину контроль над всем Донбассом. Кроме того, Трамп несколько раз повторял аргументы, которые накануне озвучил глава Кремля во время телефонного разговора.

В частности, американский лидер сказал главе украинского государства, что тот проигрывает войну, и предупредил: "Если (Путин - ред.) этого захочет, он вас уничтожит".

Издание подтвердило, что во время телефонного разговора в четверг Путин выдвинул Трампу новое предложение: Украина должна была бы передать под контроль России части восточного Донбасса, которые сейчас контролирует, в обмен на небольшие территории на юге - в Херсонской и Запорожской областях.

Отмечается, что эта инициатива несколько умереннее предыдущей, озвученной Путиным во время встречи с Трампом в августе на Аляске. Тогда он предлагал "заморозить" линию фронта в других регионах, если Киев согласится отдать Донбасс.

Путин не завершит войну, не получив части Украины - Трамп

Жесткая риторика Трампа, который в пятницу фактически повторил позицию Кремля, развеяла надежды европейских союзников Украины на возможность убедить его усилить поддержку Киева.

По словам трех европейских чиновников, осведомленных с деталями встречи в Белом доме, Трамп большую ее часть посвятил поучениям Зеленскому, повторял аргументы Путина и призывал принять российские условия.

Один из чиновников сообщил, что после переговоров Зеленский был "крайне разочарован", а европейские лидеры - хотя и не имели больших иллюзий - готовятся действовать прагматично, планируя дальнейшие шаги.

Напомним

17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

После этой встречи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема украинских территорий будет ключевой в любом формате мирных переговоров с Россией. По его словам, Москва стремится закрепить за собой все захваченные земли, однако Украина настаивает - сначала должно быть прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности возвращения Украиной всех утраченных территорий. Он отметил, что "никогда не знаешь, что будет", и что "сегодня война, завтра – мир". Также Глава Белого дома призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина немедленно остановить войну на линии фронта, где бы она ни проходила. Он подчеркнул, что иначе ситуация станет слишком сложной для решения.

путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком