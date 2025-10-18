$41.640.12
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема20:07 • 10888 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 28919 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 58086 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 105833 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 81903 перегляди
Трамп закликав Зеленського та путіна зупинити війну на поточній лінії фронту

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського та Володимира Путіна негайно зупинити війну на лінії фронту, де б вона не проходила. Він наголосив, що інакше ситуація стане надто складною для вирішення.

Трамп закликав Зеленського та путіна зупинити війну на поточній лінії фронту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову закликав Зеленського і путіна зупинити війну на лінії фронту. Про це інформує УНН з посиланням на Fox News. 

Я зустрівся сьогодні з президентом Зеленським. Ми мали дуже добру, відверту розмову. На мою думку, війну потрібно припинити негайно. Зупиніться на лінії фронту, де б вона не проходила, інакше все стане надто складним. Ви ніколи не зможете це вирішити

- сказав Трамп під час розмови з журналістами.

Глава Білого дому наголосив, що обидві сторони мають "повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства - і все".

Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це президенту путіну

- зазначив американський лідер.

Нагадаємо, 17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.    

Після переговорів з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський вийшов до журналістів і поділився спільною позицією щодо можливого врегулювання конфлікту, зазначивши, що варто зупинитися "там де ми є зараз".

