Трамп закликав Зеленського та путіна зупинити війну на поточній лінії фронту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову закликав Зеленського і путіна зупинити війну на лінії фронту. Про це інформує УНН з посиланням на Fox News.

Я зустрівся сьогодні з президентом Зеленським. Ми мали дуже добру, відверту розмову. На мою думку, війну потрібно припинити негайно. Зупиніться на лінії фронту, де б вона не проходила, інакше все стане надто складним. Ви ніколи не зможете це вирішити