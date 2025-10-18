Трамп закликав Зеленського та путіна зупинити війну на поточній лінії фронту
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського та Володимира Путіна негайно зупинити війну на лінії фронту, де б вона не проходила. Він наголосив, що інакше ситуація стане надто складною для вирішення.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову закликав Зеленського і путіна зупинити війну на лінії фронту. Про це інформує УНН з посиланням на Fox News.
Я зустрівся сьогодні з президентом Зеленським. Ми мали дуже добру, відверту розмову. На мою думку, війну потрібно припинити негайно. Зупиніться на лінії фронту, де б вона не проходила, інакше все стане надто складним. Ви ніколи не зможете це вирішити
Глава Білого дому наголосив, що обидві сторони мають "повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства - і все".
Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це президенту путіну
Нагадаємо, 17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Після переговорів з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський вийшов до журналістів і поділився спільною позицією щодо можливого врегулювання конфлікту, зазначивши, що варто зупинитися "там де ми є зараз".
