Зеленський після зустрічі з Трампом: "Маємо зупинитися там, де є зараз, і почати говорити"
Київ • УНН
Український президент погодився із думкою Дональда Трампа про те, що варто зупинитися і почати переговори і робити реальні кроки для миру.
Після переговорів з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський вийшов до журналістів і поділився спільною позицією щодо можливого врегулювання конфлікту, зазначивши, що варто зупинитися "там де ми є зараз", про це пише УНН.
Деталі
Ми маємо зупинитися там, де ми є зараз, і починати говорити. Трамп правий
Президент України підкреслив важливість реальних кроків для миру та додав, що Україна не починала цю війну, тому все залежить від путіна.
Він закликав до прагматичного підходу, наголошуючи, що переговори можливі лише за умови, якщо агресор готовий до діалогу.
Нагадаємо
Зеленський та американський лідер Дональд Трамп обговорили питання безпекових гарантій. Україна розраховує на них та лідерство США.
Зеленський заявляв, що забезпечення двосторонніх гарантій безпеки зі США є "найважливішим документом, тому що США дуже сильні".
