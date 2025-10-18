Україна розраховує на безпекові гарантії та лідерство США
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп обговорили питання безпекових гарантій. Україна розраховує на них та лідерство США.
Президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп обговорили питання безпекових гарантій. Україна розраховує на них та лідерство США. Про це заявив Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Одна з тем з Трампом – це були безпекові гарантії. Ми розраховуємо на це й на лідерство США. Ми говорили про безпекові гарантії…Ми також говорили про програму PEARL, тому що ви знаєте, що США та президент відкрили для нас цей коридор
Доповнення
Зеленський заявляв, що забезпечення двосторонніх гарантій безпеки зі США є "найважливішим документом, тому що США дуже сильні".