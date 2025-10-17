Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
Дональд Трамп вважає, що війну росії проти України можна завершити за тиждень. Володимир Зеленський наголосив на важливості припинення вогню та готовності до переговорів у будь-якому форматі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що межах тижня можна завершити війну росії проти України. Про це він сказав під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
В межах тижня можна завершити війну
На початку зустрічі Трамп заявив, що потрібно завершити війну в Україні, адже загинуло багато людей.
Як пише Sky News, Зеленський наголосив, що готовий говорити в будь-якому форматі.
Репортер запитав Володимира Зеленського, чи піде він на поступки, щоб припинити війну в Україні.
По-перше, я думаю, нам потрібно сісти та поговорити. Другий пункт: нам потрібне припинення вогню. Навіть зараз, як ви бачите, на Близькому Сході дуже важко дотримуватися припинення вогню
Зеленський заявив, що він "готовий говорити в будь-якому форматі".
Двосторонній, тристоронній: це не має значення. Просто мир. Це важливо
За його словами, забезпечення двосторонніх гарантій безпеки зі США є "найважливішим документом, тому що США дуже сильні".
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе із російським диктатором володимиром путіним двосторонню зустріч в Угорщині, але він буде на зв’язку із Президентом України Володимиром Зеленським.