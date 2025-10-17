Ми хочемо закінчити війну, багато людей загинуло - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про бажання закінчити війну в Україні під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.
Президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно завершити війну в Україні, адже загинуло багато людей, передає УНН.
Треба покласти цьому край, так багато людей вже загинуло на цій війні. Ми маємо все це завершити
Президент Зеленський подякував за запрошення.
Мені здається, що путін не готовий остаточно, але сподіваюся, що з вашею допомогою ми зможемо зупинити цю війну. Ми маємо достатньо сприятливий розвиток подій, дуже багато втрат у людях, економіці з боку росіян
Politico писало, що на тлі запланованих переговорів Трампа і Зеленського і після заяв американського лідера про "наступ" Україна розглядає зустріч у п'ятницю для забезпечення необхідного сучасного озброєння.
Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.
Зазначимо, що перед цим, ще 13 жовтня президент США заявляв, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо росія продовжуватиме війну.
Також Трамп наголошував, що росія не хоче завершувати війну.
Окрім того, днями Дональд Трамп закликав російського диктатора путіна припинити війну в Україні.
Проте вчора, 16 жовтня на передодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.
Трамп розповів, що тема Tomahawk підіймалась під час розмови з путіним.
Глава Білого дому, зауважив, що США мають велику кількість цих ракет, але вони потрібні самій країні.
За словами помічника лідера рф юрія ушакова, телефонна розмова між путіним і Трампом, була ініційована російською стороною. путін повідомив Трампу про начебто стратегічну ініціативу російських військ по всій лінії фронту та наголосив, що застосування "Томагавків" може зіпсувати стосунки Америки та рф.