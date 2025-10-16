На тлі заяв Трампа про "наступ" Україна розглядає зустріч у п'ятницю для отримання необхідного сучасного озброєння - Politico

На тлі запланованих переговорів президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського і після заяв американського лідера про "наступ" Україна розглядає зустріч у п'ятницю для забезпечення необхідного сучасного озброєння, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Київ розглядає зустріч у п'ятницю для того, щоб забезпечити сучасне озброєння, необхідне для проведення чергового контрнаступу проти російських військ", - ідеться у публікації.

Про це видання написало після заяви президента США Дональда Трампа, у якій він припустив, що Україна нібито хоче перейти в наступ.

"Ми справді можемо перейти в наступ - усе залежить від зброї, яку ми отримаємо, та затвердженого плану", - сказав виданню український високопосадовець на умовах анонімності для обговорення делікатних питань.

І Президент України Володимир Зеленський, і американський лідер Дональд Трамп заявляли, що обговорять крилаті ракети Tomahawk та системи протиповітряної оборони під час п'ятничної зустрічі в Білому домі. Українська делегація в США вже зустрілася цього тижня з Raytheon, виробником ракет Tomahawk, а також систем Patriot.

Окрім можливого постачання ракет Tomahawk, Трамп сказав, що "будуть розглянуті й інші варіанти", пише видання.

Як зазначає видання, на тлі зростання атак на енергетику напередодні зими "Україна розглядає американські крилаті ракети великої дальності як стримуючий фактор, який змусить москву двічі подумати перед атакою, не в останню чергу тому, що це сигналізуватиме кремлю, що Вашингтон твердо стоїть на боці Києва".

"І тепер США, схоже, приєднуються до думок України. Газета New York Times раніше цього тижня повідомила, що Вашингтон вже має план щодо постачання Tomahawk Києву", - ідеться у публікації.

