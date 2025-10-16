$41.760.01
На фоне заявлений Трампа о "наступлении" Украина рассматривает встречу в пятницу для получения необходимого современного вооружения - Politico

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Киев рассматривает встречу в пятницу для обеспечения современного вооружения, необходимого для контрнаступления. Будут обсуждаться крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО, а украинская делегация уже встретилась с производителем ракет Raytheon.

На фоне заявлений Трампа о "наступлении" Украина рассматривает встречу в пятницу для получения необходимого современного вооружения - Politico

На фоне запланированных переговоров президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского и после заявлений американского лидера о "наступлении" Украина рассматривает встречу в пятницу для обеспечения необходимого современного вооружения, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Киев рассматривает встречу в пятницу для того, чтобы обеспечить современное вооружение, необходимое для проведения очередного контрнаступления против российских войск", - говорится в публикации.

Об этом издание написало после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предположил, что Украина якобы хочет перейти в наступление.

"Мы действительно можем перейти в наступление - все зависит от оружия, которое мы получим, и утвержденного плана", - сказал изданию украинский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности для обсуждения деликатных вопросов.

И Президент Украины Владимир Зеленский, и американский лидер Дональд Трамп заявляли, что обсудят крылатые ракеты Tomahawk и системы противовоздушной обороны во время пятничной встречи в Белом доме. Украинская делегация в США уже встретилась на этой неделе с Raytheon, производителем ракет Tomahawk, а также систем Patriot.

Минобороны США подготовило план передачи Украине ракет Tomahawk – ожидается окончательное решение Трампа – NYT

Помимо возможной поставки ракет Tomahawk, Трамп сказал, что "будут рассмотрены и другие варианты", пишет издание.

Как отмечает издание, на фоне роста атак на энергетику накануне зимы "Украина рассматривает американские крылатые ракеты большой дальности как сдерживающий фактор, который заставит москву дважды подумать перед атакой, не в последнюю очередь потому, что это будет сигнализировать кремлю, что Вашингтон твердо стоит на стороне Киева".

"И теперь США, похоже, присоединяются к мнениям Украины. Газета New York Times ранее на этой неделе сообщила, что Вашингтон уже имеет план по поставке Tomahawk Киеву", - говорится в публикации.

"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину

Юлия Шрамко

