Минобороны США подготовило план передачи Украине ракет Tomahawk – ожидается окончательное решение Трампа – NYT

Министерство обороны США подготовило планы продажи или передачи Украине крылатых ракет "Томагавк", однако окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа. По данным американских медиа, Пентагон уже имеет техническую готовность реализовать эту инициативу, но ждет соответствующего приказа главы Белого дома. Об этом говорится в материале The New York Times, пишет УНН.

Детали

Несмотря на это, поставка ракет остается чрезвычайно сложной задачей. Главная проблема – отсутствие у Вооруженных сил Украины морских или наземных пусковых установок, способных запускать ракеты Tomahawk.

Для этого необходима система Typhon (Тифон), находящаяся на вооружении американской армии. Ее передача Украине, как признают в Вашингтоне, могла бы поставить США на грань прямой конфронтации с Россией.

Глава Пентагона: мы собираемся положить конец войне в Украине

Пока неизвестно, какое количество ракет могут передать, как они будут храниться и каково будет их реальное влияние на боевые действия. В самом Пентагоне признают, что речь может идти скорее о символическом сигнале, чем о массированном изменении баланса сил на фронте.

На фоне этих обсуждений Кремль выступил с резкой реакцией. Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что тема "Томагавков" вызывает "чрезвычайное беспокойство" и что ситуация вокруг войны в Украине "становится все более драматичной". Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о "непредсказуемых последствиях" в случае поставки Киеву дальнобойных систем.

Трамп продолжает унижать путина, указывая на слабости рф - руководитель ЦПД

В то же время Трамп пытается использовать вопрос ракет как дипломатический рычаг. По его словам, даже сама угроза их передачи может заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Если эта война не будет урегулирована, я могу отправить "Томагавки". Это невероятное оружие. И России это не нужно – заявил Трамп журналистам.

Президент США также отметил, что планирует непосредственно поговорить с Путиным, подчеркивая свою способность "давить на стороны, чтобы достичь мира", после успешного, по его словам, посредничества в урегулировании войны в Газе.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Белом доме в пятницу. Они обсудят поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных ЗРК Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский детально готовится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы обсудить чувствительные вопросы лично. Среди тем – поставки Украине "Патриотов", "Томагавков" и другого оружия, а также принуждение России к миру.

Встреча в Вашингтоне состоится уже в пятницу, где Зеленский будет просить Трампа передать Украине дальнобойные ракеты, об этом заявил сам американский президент.