Эксклюзив
18:12 • 12432 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 27915 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 39481 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 32790 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 32318 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 25953 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 19721 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18212 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 38604 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 38505 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Он также предположил, что Украина хочет перейти в наступление и пообещал, что примет решение по этому поводу.

"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Об этом сообщает УНН.

Детали

"Все, чего мы хотим от президента Путина, - это прекратить это. Прекратить убивать украинцев и прекратить убивать россиян, потому что он убивает много россиян", - сказал глава Белого дома.

Он также предположил, что Украина якобы хочет перейти в наступление.

Мы будем говорить с ним (президентом Украины Владимиром Зеленским, - ред.) о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу

- отметил Трамп.

Как известно, Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны встретиться в Белом доме в пятницу. Они обсудят поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных ЗРК Patriot.

Напомним

Зеленский заявлял, что Украина детально готовится к встрече с Трампом. Президент Украины отмечал, что важно обсудить чувствительные вещи на уровне лидеров.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне в эту пятницу будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.

