"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Об этом сообщает УНН.

"Все, чего мы хотим от президента Путина, - это прекратить это. Прекратить убивать украинцев и прекратить убивать россиян, потому что он убивает много россиян", - сказал глава Белого дома.

Он также предположил, что Украина якобы хочет перейти в наступление.

Мы будем говорить с ним (президентом Украины Владимиром Зеленским, - ред.) о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу