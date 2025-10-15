"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Он также предположил, что Украина хочет перейти в наступление и пообещал, что примет решение по этому поводу.
Детали
"Все, чего мы хотим от президента Путина, - это прекратить это. Прекратить убивать украинцев и прекратить убивать россиян, потому что он убивает много россиян", - сказал глава Белого дома.
Он также предположил, что Украина якобы хочет перейти в наступление.
Мы будем говорить с ним (президентом Украины Владимиром Зеленским, - ред.) о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу
Как известно, Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны встретиться в Белом доме в пятницу. Они обсудят поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных ЗРК Patriot.
Напомним
Зеленский заявлял, что Украина детально готовится к встрече с Трампом. Президент Украины отмечал, что важно обсудить чувствительные вещи на уровне лидеров.
Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне в эту пятницу будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.
