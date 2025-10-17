Мы хотим закончить войну, много людей погибло - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что нужно завершить войну в Украине, ведь погибло много людей, передает УНН.

Надо положить этому конец, так много людей уже погибло на этой войне. Мы должны все это завершить - сказал Трамп во время встречи с Зеленским.

Президент Зеленский поблагодарил за приглашение.

Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп

Мне кажется, что путин не готов окончательно, но надеюсь, что с вашей помощью мы сможем остановить эту войну. Мы имеем достаточно благоприятное развитие событий, очень много потерь в людях, экономике со стороны россиян - сказал Зеленский Трампу.

Дополнение

Politico писало, что на фоне запланированных переговоров Трампа и Зеленского и после заявлений американского лидера о "наступлении" Украина рассматривает встречу в пятницу для обеспечения необходимого современного вооружения.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.

Отметим, что перед этим, еще 13 октября президент США заявлял, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если россия будет продолжать войну.

Также Трамп отмечал, что россия не хочет завершать войну.

Кроме того, на днях Дональд Трамп призвал российского диктатора путина прекратить войну в Украине.

Однако вчера, 16 октября накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и россии на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между рф и Украиной.

Трамп рассказал, что тема Tomahawk поднималась во время разговора с путиным.

Глава Белого дома, заметил, что США имеют большое количество этих ракет, но они нужны самой стране.

По словам помощника лидера рф юрия ушакова, телефонный разговор между путиным и Трампом, был инициирован российской стороной. путин сообщил Трампу о якобы стратегической инициативе российских войск по всей линии фронту и подчеркнул, что применение "Томагавков" может испортить отношения Америки и рф.