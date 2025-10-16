“Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але можуть зіпсувати стосунки Америки та рф - путін

За словами помічника лідера рф юрія ушакова, телефонна розмова між лідером росії володимиром путіним і президентом США Дональдом Трампом, була ініційована російською стороною. путін повідомив Трампу про начебто стратегічну ініціативу російських військ по всій лінії фронту та наголосив, що застосування "Томагавків" може зіпсувати стосунки Америки та рф. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як зазначає видання, путін ініціював розмову із президентом США та розповів Трампу, що війська рф "повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії зіткнення у сво". Водночас російський диктатор у розмові з американським президентом заявив, що "Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але завдадуть шкоди відносинам рф та США та врегулюванню в Україні".

Також за словами ушакова, путін та Трамп у розмові згадували "взаємні симпатії народів росії та США" та назвали нинішні відносини двох країн "парадоксальними". Разом із цим очільники Сполучених Штатів наголосив на необхідності "якнайшвидшого миру в Україні" і зазначав, що це "найважчий для вирішення конфлікт".

Будапешт як місце зустрічі, як вказано, було запропоновано Трампом, а путін своєю чергою підтримав пропозицію.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною.