«Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но могут испортить отношения Америки и РФ – Путин

По словам помощника лидера РФ Юрия Ушакова, телефонный разговор между лидером России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом был инициирован российской стороной. Путин сообщил Трампу о якобы стратегической инициативе российских войск по всей линии фронта и подчеркнул, что применение "Томагавков" может испортить отношения Америки и РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как отмечает издание, Путин инициировал разговор с президентом США и рассказал Трампу, что войска РФ "полностью владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения в СВО". В то же время российский диктатор в разговоре с американским президентом заявил, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям РФ и США и урегулированию в Украине".

Также, по словам Ушакова, Путин и Трамп в разговоре упоминали "взаимные симпатии народов России и США" и назвали нынешние отношения двух стран "парадоксальными". Вместе с этим главы Соединенных Штатов подчеркнули необходимость "скорейшего мира в Украине" и отмечали, что это "самый трудный для разрешения конфликт".

Будапешт как место встречи, как указано, был предложен Трампом, а Путин в свою очередь поддержал предложение.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной.