Чудова новина для миролюбних народів світу: Орбан заявив про готовність організувати зустріч Трампа і путіна
Київ • УНН
Віктор Орбан заявив про готовність Угорщини організувати зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна в Будапешті. Трамп анонсував зустріч для обговорення припинення війни між росією та Україною.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна у Будапешті, "чудова новина для миролюбних народів світу", та додав, що його країна готова організувати зустріч. Про це Орбан написав у соцмережах, передає УНН.
Деталі
Запланована зустріч президентів Америки та росії – це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові
У Facebook Орбан написав: "Ще одна чудова нагода для миру, а сьогодні лише четвер".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною.