Отличная новость для миролюбивых народов мира: Орбан заявил о готовности организовать встречу Трампа и Путина
Киев • УНН
Виктор Орбан заявил о готовности Венгрии организовать встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Трамп анонсировал встречу для обсуждения прекращения войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште, "отличная новость для миролюбивых народов мира", и добавил, что его страна готова организовать встречу. Об этом Орбан написал в соцсетях, передает УНН.
Детали
Запланированная встреча президентов Америки и России – это отличная новость для миролюбивых народов мира. Мы готовы
В Facebook Орбан написал: "Еще одна отличная возможность для мира, а сегодня только четверг".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной.