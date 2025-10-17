Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп. Встреча проходит на фоне обсуждений поставок Украине ракет Tomahawk и предварительных переговоров Трампа с путиным.
Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Его встретил американский лидер Дональд Трамп, передает УНН.
Владимир Зеленский только что прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп.
Трамп планирует обсудить с Зеленским возможность встречи украинского президента с путиным - Белый дом17.10.25, 18:08 • 1582 просмотра
Дополнение
Politico писало, что на фоне запланированных переговоров Трампа и Зеленского и после заявлений американского лидера о "наступлении" Украина рассматривает встречу в пятницу для обеспечения необходимого современного вооружения.
Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.
Отметим, что перед этим, еще 13 октября президент США заявлял, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если россия будет продолжать войну.
Также Трамп подчеркивал, что россия не хочет завершать войну.
Кроме того, на днях Дональд Трамп призвал российского диктатора путина прекратить войну в Украине.
Однако вчера, 16 октября, накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и россии на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между рф и Украиной.
Трамп рассказал, что тема Tomahawk поднималась во время разговора с путиным.
Глава Белого дома отметил, что США имеют большое количество этих ракет, но они нужны самой стране.
По словам помощника лидера рф Юрия Ушакова, телефонный разговор между путиным и Трампом был инициирован российской стороной. путин сообщил Трампу о якобы стратегической инициативе российских войск по всей линии фронта и подчеркнул, что применение "Томагавков" может испортить отношения Америки и рф.