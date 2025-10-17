$41.640.12
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 12256 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в Украине
12:25 • 6728 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 13494 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 12799 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 14542 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20664 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 47741 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
17 октября, 05:53 • 28761 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 59307 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
Financial Times

Трамп планирует обсудить с Зеленским возможность встречи украинского президента с путиным - Белый дом

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с Президентом Украины Владимиром Зеленским потенциальную встречу последнего с владимиром путиным. Украина также надеется на расширение перечня вооружения, которое может покупать у США, включая ракеты Tomahawk.

Трамп планирует обсудить с Зеленским возможность встречи украинского президента с путиным - Белый дом

Во время предстоящих переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп намерен поднять вопрос потенциальной встречи лидера Украины с владимиром путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CBS, пишет УНН.

Подробности

Президент Трамп обсудит потенциальную возможность с президентом Украины Владимиром Зеленским встретиться с президентом россии владимиром путиным

- сказала Левитт.

Напомним

Ранее УНН писал, что на фоне встречи Зеленского с Трампом, Украина надеется на расширение перечня вооружения, которое может покупать, включая ракеты Tomahawk. Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что ограничений по количеству того, что Украина может купить у США, нет.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Каролин Ливитт
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина