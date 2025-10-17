Трамп планирует обсудить с Зеленским возможность встречи украинского президента с путиным - Белый дом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с Президентом Украины Владимиром Зеленским потенциальную встречу последнего с владимиром путиным. Украина также надеется на расширение перечня вооружения, которое может покупать у США, включая ракеты Tomahawk.
Во время предстоящих переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп намерен поднять вопрос потенциальной встречи лидера Украины с владимиром путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CBS, пишет УНН.
Подробности
Президент Трамп обсудит потенциальную возможность с президентом Украины Владимиром Зеленским встретиться с президентом россии владимиром путиным
Напомним
Ранее УНН писал, что на фоне встречи Зеленского с Трампом, Украина надеется на расширение перечня вооружения, которое может покупать, включая ракеты Tomahawk. Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что ограничений по количеству того, что Украина может купить у США, нет.