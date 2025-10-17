Трамп планує обговорити із Зеленським можливість зустрічі українського президента з путіним - Білий дім
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп має намір обговорити з Президентом України Володимиром Зеленським потенційну зустріч останнього з володимиром путіним. Україна також сподівається на розширення переліку озброєння, яке може купувати у США, включаючи ракети Tomahawk.
Під час майбутніх переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським американський лідер Дональд Трамп має намір порушити питання потенційної зустрічі лідера України з володимиром путіним. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає CBS, пише УНН.
Деталі
Президент Трамп обговорить потенційну можливість з президентом України Володимиром Зеленським зустрітися з президентом росії водимиром путіним
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що на тлі зустрічі Зеленського з Трампом, Україна сподівається на розширення переліку озброєння, яке може купувати, включаючи ракети Tomahawk. Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що обмежень за кількістю того, що Україна може купити у США, немає.