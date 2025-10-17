$41.760.01
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

На тлі зустрічі Зеленського з Трампом, Україна сподівається на розширення переліку озброєння, яке може купувати, включаючи ракети Tomahawk. Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що обмежень по кількості того, що Україна може купити у США, немає.

На тлі зустрічі Президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом в Україні розраховують на те, що буде розширений перелік озброєння яке Київ може купувати, зокрема йдеться можливо про ракети Tomahawk. Про це заявив журналісту УНН нардеп, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Деталі

Очікування щодо надання Україні ракет Tomahawk Чернєв прокоментував очікування щодо надання Україні ракет Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського та Трампа сьогодні.

Ми працюємо з американцями в рамках програми PURL, за якою європейські партнери купують для нас те, що нам необхідно. На сьогодні обмежень по кількості того, що ми можемо купити у США немає, є обмеження по тому скільки вони можуть виробляти й скільки вони мають в наявності. Система Patriot й ракети до них в тому числі в пріоритеті для нас. Ми розраховуємо на те, що буде розширений перелік того озброєння яке ми можемо купувати, зокрема й можливо Tomahawk, як далекобійна зброя, але не єдина яка могла бути надана нам від американців

- розповів Чернєв. 

Що відомо про сьогоднішню зустріч Трампа із Зеленським в США

16 жовтня Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Згідно з попереднім порядком денним, о 13:00 (20:00 за Києвом) президент США привітає Президента України з візитом. А о 13:15 за місцевим часом (20:15 за Києвом) очікується, що Трамп візьме участь у двосторонньому обіді з Президентом України. Politico писало, що на тлі запланованих переговорів Трампа і Зеленського і після заяв американського лідера про "наступ" Україна розглядає зустріч у п'ятницю для забезпечення необхідного сучасного озброєння.

Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk. Зазначимо, що перед цим, ще 13 жовтня президент США заявляв, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо росія продовжуватиме війну. 

Також Трамп наголошував, що росія не хоче завершувати війну. Окрім того, днями Дональд Трамп закликав російського диктатора путіна припинити війну в Україні.

Проте вчора, 16 жовтня на передодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.

Трамп розповів, що тема Tomahawk підіймалась під час розмови з путіним. Глава Білого дому, зауважив, що США мають велику кількість цих ракет, але вони потрібні самій країні.

 За словами помічника лідера рф юрія ушакова, телефонна розмова між путіним і Трампом, була ініційована російською стороною. путін повідомив Трампу про начебто стратегічну ініціативу російських військ по всій лінії фронту та наголосив, що застосування "Томагавків" може зіпсувати стосунки Америки та рф. 

Axios повідомило, що Зеленський і українська делегація були здивовані розмовою президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним про зустріч в Угорщині. 

Анна Мурашко

