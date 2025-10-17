Зеленський у США переговорив з виробником Patriot та Tomahawk
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon. Обговорювали посилення ППО та далекобійних можливостей України, а також перспективи спільного виробництва.
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Вашингтоні у США, повідомив, що провів переговори з оборонною компанією Raytheon, яка виробляє Patriot та Tomahawk, пише УНН.
Зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot
Президент повідомив, що розповів про ситуацію на полі бою та посилення росією ударів проти українців і української цивільної інфраструктури.
Обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію. Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну
Нагадаємо
І Президент України Володимир Зеленський, і американський лідер Дональд Трамп заявляли, що обговорять крилаті ракети Tomahawk та системи протиповітряної оборони під час п'ятничної зустрічі в Білому домі. Українська делегація в США вже зустрілася цього тижня з Raytheon, виробником ракет Tomahawk, а також систем Patriot.
Трамп і Зеленський обговорять у Білому домі у п'ятницю питання Tomahawk для України - Axios14.10.25, 08:30 • 3923 перегляди