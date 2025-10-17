Зеленский в США переговорил с производителем Patriot и Tomahawk
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями оборонной компании Raytheon. Обсуждали усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины, а также перспективы совместного производства.
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Вашингтоне, США, сообщил, что провел переговоры с оборонной компанией Raytheon, производящей Patriot и Tomahawk, пишет УНН.
Встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая, в частности, производит системы Patriot
Президент сообщил, что рассказал о ситуации на поле боя и усилении россией ударов против украинцев и украинской гражданской инфраструктуры.
Обсудили производственные возможности компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины, а также перспективы украинско-американского производства. Существуют решения, которые могут усилить защиту жизни в Украине. Работаем на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию. Спасибо Raytheon за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину
И Президент Украины Владимир Зеленский, и американский лидер Дональд Трамп заявляли, что обсудят крылатые ракеты Tomahawk и системы противовоздушной обороны во время пятничной встречи в Белом доме. Украинская делегация в США уже встретилась на этой неделе с Raytheon, производителем ракет Tomahawk, а также систем Patriot.
