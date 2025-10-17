Зеленский в США переговорил с производителем Patriot и Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Вашингтоне, США, сообщил, что провел переговоры с оборонной компанией Raytheon, производящей Patriot и Tomahawk, пишет УНН.

Президент сообщил, что рассказал о ситуации на поле боя и усилении россией ударов против украинцев и украинской гражданской инфраструктуры.

Обсудили производственные возможности компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины, а также перспективы украинско-американского производства. Существуют решения, которые могут усилить защиту жизни в Украине. Работаем на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию. Спасибо Raytheon за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину