Зеленский в США переговорил с производителем Patriot и Tomahawk

$41.760.01
48.530.29
ukenru
05:53 • 4194 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 39471 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 46660 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 35485 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 38235 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 39509 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 54365 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37402 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 45547 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 85472 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Индия сократила импорт российской нефти на 50% после переговоров с США - Reuters16 октября, 20:59 • 11038 просмотра
Кривой Рог под массированной атакой дронов: более 10 взрывов и пожары16 октября, 21:34 • 8000 просмотра
Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине16 октября, 22:31 • 10374 просмотра
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте16 октября, 23:02 • 19232 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России02:15 • 3886 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 54383 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 85485 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 54070 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 76599 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 87624 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Троэльс Лунд Поульсен
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Венгрия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 42471 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 90709 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 67724 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 69219 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 73837 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
MIM-104 Patriot
Таймс

Зеленский в США переговорил с производителем Patriot и Tomahawk

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями оборонной компании Raytheon. Обсуждали усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины, а также перспективы совместного производства.

Зеленский в США переговорил с производителем Patriot и Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Вашингтоне, США, сообщил, что провел переговоры с оборонной компанией Raytheon, производящей Patriot и Tomahawk, пишет УНН.

Встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая, в частности, производит системы Patriot

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент сообщил, что рассказал о ситуации на поле боя и усилении россией ударов против украинцев и украинской гражданской инфраструктуры.

Обсудили производственные возможности компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины, а также перспективы украинско-американского производства. Существуют решения, которые могут усилить защиту жизни в Украине. Работаем на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию. Спасибо Raytheon за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину

- указал Зеленский.

Напомним

И Президент Украины Владимир Зеленский, и американский лидер Дональд Трамп заявляли, что обсудят крылатые ракеты Tomahawk и системы противовоздушной обороны во время пятничной встречи в Белом доме. Украинская делегация в США уже встретилась на этой неделе с Raytheon, производителем ракет Tomahawk, а также систем Patriot.

Трамп и Зеленский обсудят в Белом доме в пятницу вопрос Tomahawk для Украины - Axios14.10.25, 08:30 • 3923 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина