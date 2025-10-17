$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
08:14 • 1248 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 11600 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 12946 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 44893 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 51140 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 38825 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 40061 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40487 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 58335 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37705 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине16 октября, 22:31 • 14028 просмотра
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте16 октября, 23:02 • 22968 просмотра
"Для России никаких изменений": Зеленский прокомментировал удары россиян по Кривому Рогу16 октября, 23:35 • 7194 просмотра
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных17 октября, 00:39 • 9902 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 10619 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 11604 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 58338 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 89073 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 57354 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 80199 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Троэльс Лунд Поульсен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Будапешт
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 44003 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 92236 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 69124 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 70514 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 75107 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Таймс
Фильм

На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

На фоне встречи Зеленского с Трампом, Украина надеется на расширение перечня вооружения, которое может покупать, включая ракеты Tomahawk. Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что ограничений по количеству того, что Украина может купить у США, нет.

На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом

На фоне встречи Президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Украине рассчитывают на то, что будет расширен перечень вооружения, которое Киев может покупать, в частности, речь идет, возможно, о ракетах Tomahawk. Об этом заявил журналисту УНН нардеп, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Детали

Ожидания относительно предоставления Украине ракет Tomahawk Чернев прокомментировал ожидания относительно предоставления Украине ракет Tomahawk на фоне встречи Зеленского и Трампа сегодня.

Мы работаем с американцами в рамках программы PURL, по которой европейские партнеры покупают для нас то, что нам необходимо. На сегодня ограничений по количеству того, что мы можем купить в США нет, есть ограничения по тому, сколько они могут производить и сколько они имеют в наличии. Система Patriot и ракеты к ним в том числе в приоритете для нас. Мы рассчитываем на то, что будет расширен перечень того вооружения, которое мы можем покупать, в частности, и, возможно, Tomahawk, как дальнобойное оружие, но не единственное, которое могло быть предоставлено нам от американцев

- рассказал Чернев. 

Зеленский в США переговорил с производителем Patriot и Tomahawk17.10.25, 08:46 • 2258 просмотров

Что известно о сегодняшней встрече Трампа с Зеленским в США

16 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно предварительной повестке дня, в 13:00 (20:00 по Киеву) президент США поприветствует Президента Украины с визитом. А в 13:15 по местному времени (20:15 по Киеву) ожидается, что Трамп примет участие в двустороннем обеде с Президентом Украины. Politico писало, что на фоне запланированных переговоров Трампа и Зеленского и после заявлений американского лидера о "наступлении" Украина рассматривает встречу в пятницу для обеспечения необходимого современного вооружения.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Отметим, что перед этим, еще 13 октября президент США заявлял, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если Россия будет продолжать войну. 

Также Трамп подчеркивал, что Россия не хочет завершать войну. Кроме того, на днях Дональд Трамп призвал российского диктатора Путина прекратить войну в Украине.

Однако вчера, 16 октября, накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с Путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с Путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между РФ и Украиной.

Трамп рассказал, что тема Tomahawk поднималась во время разговора с Путиным. Глава Белого дома, заметил, что США имеют большое количество этих ракет, но они нужны самой стране.

 По словам помощника лидера РФ Юрия Ушакова, телефонный разговор между Путиным и Трампом был инициирован российской стороной. Путин сообщил Трампу о якобы стратегической инициативе российских войск по всей линии фронта и подчеркнул, что применение "Томагавков" может испортить отношения Америки и РФ. 

Axios сообщило, что Зеленский и украинская делегация были удивлены разговором президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о встрече в Венгрии. 

Анна Мурашко

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Белый дом
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина