На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом

На фоне встречи Президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Украине рассчитывают на то, что будет расширен перечень вооружения, которое Киев может покупать, в частности, речь идет, возможно, о ракетах Tomahawk. Об этом заявил журналисту УНН нардеп, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Ожидания относительно предоставления Украине ракет Tomahawk Чернев прокомментировал ожидания относительно предоставления Украине ракет Tomahawk на фоне встречи Зеленского и Трампа сегодня.

Мы работаем с американцами в рамках программы PURL, по которой европейские партнеры покупают для нас то, что нам необходимо. На сегодня ограничений по количеству того, что мы можем купить в США нет, есть ограничения по тому, сколько они могут производить и сколько они имеют в наличии. Система Patriot и ракеты к ним в том числе в приоритете для нас. Мы рассчитываем на то, что будет расширен перечень того вооружения, которое мы можем покупать, в частности, и, возможно, Tomahawk, как дальнобойное оружие, но не единственное, которое могло быть предоставлено нам от американцев - рассказал Чернев.

Зеленский в США переговорил с производителем Patriot и Tomahawk

Что известно о сегодняшней встрече Трампа с Зеленским в США

16 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно предварительной повестке дня, в 13:00 (20:00 по Киеву) президент США поприветствует Президента Украины с визитом. А в 13:15 по местному времени (20:15 по Киеву) ожидается, что Трамп примет участие в двустороннем обеде с Президентом Украины. Politico писало, что на фоне запланированных переговоров Трампа и Зеленского и после заявлений американского лидера о "наступлении" Украина рассматривает встречу в пятницу для обеспечения необходимого современного вооружения.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Отметим, что перед этим, еще 13 октября президент США заявлял, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если Россия будет продолжать войну.

Также Трамп подчеркивал, что Россия не хочет завершать войну. Кроме того, на днях Дональд Трамп призвал российского диктатора Путина прекратить войну в Украине.

Однако вчера, 16 октября, накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с Путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с Путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между РФ и Украиной.

Трамп рассказал, что тема Tomahawk поднималась во время разговора с Путиным. Глава Белого дома, заметил, что США имеют большое количество этих ракет, но они нужны самой стране.

По словам помощника лидера РФ Юрия Ушакова, телефонный разговор между Путиным и Трампом был инициирован российской стороной. Путин сообщил Трампу о якобы стратегической инициативе российских войск по всей линии фронта и подчеркнул, что применение "Томагавков" может испортить отношения Америки и РФ.

Axios сообщило, что Зеленский и украинская делегация были удивлены разговором президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о встрече в Венгрии.