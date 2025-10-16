Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для серії зустрічей із представниками оборонних та енергетичних компаній США, а також для переговорів із президентом Дональдом Трампом. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Вже у Вашингтоні. Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній – виробниками сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики, ми працюємо на стійкість України – зазначив Зеленський.

На завтра запланована зустріч із Дональдом Трампом. Президент підкреслив, що Україна розраховує на приклад приборкання терору на Близькому Сході для прискорення завершення війни з росією.

Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обов’язково спрацює і щодо росії. Вже бачимо, що москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "Томагавки" – додав він.

Зеленський наголосив на важливості забезпечення миру та гарантування безпеки українців, закликавши міжнародних партнерів прискорити підтримку для захисту життів від російських атак. "Мир і надійне гарантування безпеки не повинні мати альтернатив, і важливо якнайшвидше захистити життя від російських ударів та штурмів. Дякую всім, хто допомагає!".

