Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для серии встреч с представителями оборонных и энергетических компаний США, а также для переговоров с президентом Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Уже в Вашингтоне. Сегодня встречи с представителями оборонных компаний – производителями сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО. Также сегодня встреча с представителями американских энергетических компаний. Когда Россия ставит на террор против нашей энергетики, мы работаем на устойчивость Украины – отметил Зеленский.

На завтра запланирована встреча с Дональдом Трампом. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на пример обуздания террора на Ближнем Востоке для ускорения завершения войны с Россией.

Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках" – добавил он.

Зеленский подчеркнул важность обеспечения мира и гарантирования безопасности украинцев, призвав международных партнеров ускорить поддержку для защиты жизней от российских атак. "Мир и надежное гарантирование безопасности не должны иметь альтернатив, и важно как можно быстрее защитить жизни от российских ударов и штурмов. Спасибо всем, кто помогает!".

