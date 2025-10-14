$41.610.01
48.130.03
ukenru
19:16 • 5412 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 15678 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 20527 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 17197 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 30205 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 19186 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 28887 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14569 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 25592 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11996 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Трамп заявив, що росія не хоче завершувати війну

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Дональд Трамп заявив, що володимир путін мав виграти війну за тиждень, але вона триває четвертий рік з великими людськими втратами та руйнуванням економіки. Експрезидент США також зазначив, що Зеленський проситиме ракети Tomahawk під час зустрічі у Вашингтоні.

Трамп заявив, що росія не хоче завершувати війну

російський диктатор володимир путін мав виграти війну в Україні за тиждень, але продовжує її вже майже чотири роки, зазнаючи великих людських втрат та в економіці. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН.

На нас чекає цікава зустріч (із Зеленським - ред.). Слухайте, я дуже розчарований, тому що у мене з володимиром (путіним- ред.) були дуже хороші стосунки. Напевно, вони досі такі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна так погано позначилася на ньому. Він вступає вже в четвертий рік війни, яку слід було закінчити. Він повинен був виграти цю війну за один тиждень. Тепер він скоро вступить у свій четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів, напевно, приблизно. Звичайно, в плані поранених, без ніг і без рук і всього того, що відбувається в жахливих війнах. Це жахлива війна. Це найбільша подія з часів Другої світової війни. За кількістю загиблих вона більша, ніж будь-яка з них 

- сказав Трамп.

Він зазначив, що у російська економіка починає руйнуватися.

У росії зараз довгі черги за бензином. Там черги. Хто б міг подумати, що таке трапиться? Раптом його економіка починає руйнуватися. Я хотів би, щоб у нього все було добре. У мене були дуже хороші стосунки з володимиром путіним. Але він просто не хоче завершувати цю війну. Думаю, це дуже псує його репутацію. Він міг би закінчити її. Він міг би закінчити її швидко. І мушу сказати, я віддаю належне, бо хто б міг подумати, що Україна зможе чотири роки боротися з росією практично внічию? Тепер були якісь ранні, ви знаєте, моменти, до того як вони зрозуміли, що, чорт забирай, відбувається, тому що все сталося швидко. Байден ніколи не повинен був допустити цього. Це була війна, якої не повинно було бути. Але вона сталася. Але, скажу вам, це не робить росію привабливою. Ми будемо говорити про Україну, так. Я маю на увазі, до мене приїжджає президент у п'ятницю. І ми - я знаю, що він збирається сказати. Він хоче зброю. Він хотів би мати "Томагавки". Всі інші хочуть "Томагавки". І у нас багато "Томагавків" 

- додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні цієї п’ятниці проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.

Павло Башинський

