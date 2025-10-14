Трамп заявив, що росія не хоче завершувати війну

російський диктатор володимир путін мав виграти війну в Україні за тиждень, але продовжує її вже майже чотири роки, зазнаючи великих людських втрат та в економіці. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН.

На нас чекає цікава зустріч (із Зеленським - ред.). Слухайте, я дуже розчарований, тому що у мене з володимиром (путіним- ред.) були дуже хороші стосунки. Напевно, вони досі такі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна так погано позначилася на ньому. Він вступає вже в четвертий рік війни, яку слід було закінчити. Він повинен був виграти цю війну за один тиждень. Тепер він скоро вступить у свій четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів, напевно, приблизно. Звичайно, в плані поранених, без ніг і без рук і всього того, що відбувається в жахливих війнах. Це жахлива війна. Це найбільша подія з часів Другої світової війни. За кількістю загиблих вона більша, ніж будь-яка з них

Він зазначив, що у російська економіка починає руйнуватися.

У росії зараз довгі черги за бензином. Там черги. Хто б міг подумати, що таке трапиться? Раптом його економіка починає руйнуватися. Я хотів би, щоб у нього все було добре. У мене були дуже хороші стосунки з володимиром путіним. Але він просто не хоче завершувати цю війну. Думаю, це дуже псує його репутацію. Він міг би закінчити її. Він міг би закінчити її швидко. І мушу сказати, я віддаю належне, бо хто б міг подумати, що Україна зможе чотири роки боротися з росією практично внічию? Тепер були якісь ранні, ви знаєте, моменти, до того як вони зрозуміли, що, чорт забирай, відбувається, тому що все сталося швидко. Байден ніколи не повинен був допустити цього. Це була війна, якої не повинно було бути. Але вона сталася. Але, скажу вам, це не робить росію привабливою. Ми будемо говорити про Україну, так. Я маю на увазі, до мене приїжджає президент у п'ятницю. І ми - я знаю, що він збирається сказати. Він хоче зброю. Він хотів би мати "Томагавки". Всі інші хочуть "Томагавки". І у нас багато "Томагавків"