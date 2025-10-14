Трамп заявил, что россия не хочет заканчивать войну

$41.610.01
48.130.03
ukenru
19:16 • 5116 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 15395 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 20345 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 17016 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 29942 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 19150 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 28761 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14549 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 25517 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11991 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.7м/с
84%
753мм
Популярные новости
Мобилизованного несмотря на инвалидность отца без ухода уволили со службы, на руководителя ТЦК составили протокол - прокуратура14 октября, 12:33 • 3342 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 20908 просмотра
Украину охватят заморозки, но синоптик прогнозирует потепление в конце октября14 октября, 13:12 • 3874 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 18904 просмотра
В четырех областях Украины вводят аварийные отключения света14 октября, 15:03 • 11457 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 29942 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 28761 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 25517 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 63919 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 64605 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Себастьен Лекорню
Геннадий Труханов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 18936 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 20957 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 31947 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 36439 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 37700 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Золото
E-6 Mercury

Трамп заявил, что россия не хочет заканчивать войну

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Дональд Трамп заявил, что владимир путин должен был выиграть войну за неделю, но она продолжается четвертый год с большими человеческими потерями и разрушением экономики. Экс-президент США также отметил, что Зеленский будет просить ракеты Tomahawk во время встречи в Вашингтоне.

Трамп заявил, что россия не хочет заканчивать войну

российский диктатор владимир путин должен был выиграть войну в Украине за неделю, но продолжает ее уже почти четыре года, неся большие человеческие потери и в экономике. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Нас ждет интересная встреча (с Зеленским - ред.). Слушайте, я очень разочарован, потому что у меня с владимиром (путиным - ред.) были очень хорошие отношения. Наверное, они до сих пор такие. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Эта война так плохо сказалась на нем. Он вступает уже в четвертый год войны, которую следовало закончить. Он должен был выиграть эту войну за одну неделю. Теперь он скоро вступит в свой четвертый год. Он потерял полтора миллиона солдат, наверное, примерно. Конечно, в плане раненых, без ног и без рук и всего того, что происходит в ужасных войнах. Это ужасная война. Это самое большое событие со времен Второй мировой войны. По количеству погибших она больше, чем любая из них 

- сказал Трамп.

Он отметил, что российская экономика начинает разрушаться.

В России сейчас длинные очереди за бензином. Там очереди. Кто бы мог подумать, что такое случится? Вдруг его экономика начинает разрушаться. Я хотел бы, чтобы у него все было хорошо. У меня были очень хорошие отношения с владимиром путиным. Но он просто не хочет завершать эту войну. Думаю, это очень портит его репутацию. Он мог бы закончить ее. Он мог бы закончить ее быстро. И должен сказать, я отдаю должное, потому что кто бы мог подумать, что Украина сможет четыре года бороться с Россией практически вничью? Теперь были какие-то ранние, вы знаете, моменты, до того как они поняли, что, черт возьми, происходит, потому что все произошло быстро. Байден никогда не должен был допустить этого. Это была война, которой не должно было быть. Но она произошла. Но, скажу вам, это не делает россию привлекательной. Мы будем говорить об Украине, да. Я имею в виду, ко мне приезжает президент в пятницу. И мы - я знаю, что он собирается сказать. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь "Томагавки". Все остальные хотят "Томагавки". И у нас много "Томагавков" 

- добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне в эту пятницу будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Вашингтон
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина