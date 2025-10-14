Трамп заявил, что россия не хочет заканчивать войну

российский диктатор владимир путин должен был выиграть войну в Украине за неделю, но продолжает ее уже почти четыре года, неся большие человеческие потери и в экономике. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Нас ждет интересная встреча (с Зеленским - ред.). Слушайте, я очень разочарован, потому что у меня с владимиром (путиным - ред.) были очень хорошие отношения. Наверное, они до сих пор такие. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Эта война так плохо сказалась на нем. Он вступает уже в четвертый год войны, которую следовало закончить. Он должен был выиграть эту войну за одну неделю. Теперь он скоро вступит в свой четвертый год. Он потерял полтора миллиона солдат, наверное, примерно. Конечно, в плане раненых, без ног и без рук и всего того, что происходит в ужасных войнах. Это ужасная война. Это самое большое событие со времен Второй мировой войны. По количеству погибших она больше, чем любая из них

Он отметил, что российская экономика начинает разрушаться.

В России сейчас длинные очереди за бензином. Там очереди. Кто бы мог подумать, что такое случится? Вдруг его экономика начинает разрушаться. Я хотел бы, чтобы у него все было хорошо. У меня были очень хорошие отношения с владимиром путиным. Но он просто не хочет завершать эту войну. Думаю, это очень портит его репутацию. Он мог бы закончить ее. Он мог бы закончить ее быстро. И должен сказать, я отдаю должное, потому что кто бы мог подумать, что Украина сможет четыре года бороться с Россией практически вничью? Теперь были какие-то ранние, вы знаете, моменты, до того как они поняли, что, черт возьми, происходит, потому что все произошло быстро. Байден никогда не должен был допустить этого. Это была война, которой не должно было быть. Но она произошла. Но, скажу вам, это не делает россию привлекательной. Мы будем говорить об Украине, да. Я имею в виду, ко мне приезжает президент в пятницу. И мы - я знаю, что он собирается сказать. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь "Томагавки". Все остальные хотят "Томагавки". И у нас много "Томагавков"