Зеленський і делегація України здивовані розмовою Трампа з путіним - Axios
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та українська делегація були здивовані розмовою президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним про зустріч в Угорщині. Зеленський дізнався про це після прибуття на авіабазу Ендрюс у США.
Президент України Володимир Зеленський і українська делегація були здивовані розмовою президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним про зустріч в Угорщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Видання зазначає, що Зеленський дізнався про розмову Трампа і путіна після прибуття на авіабазу Ендрюс у США.
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Зеленський і Трамп "дуже добре розуміють один одного і відразу конкретно і швидко домовились про зустріч". Це, за словами Єрмака, "свідчить про те, що Україна і США є друзями та партнерами".
Водночас Єрмак зауважив, що обидва лідери хотіли б обговорити "певні делікатні питання, що не можна порушувати під час телефонних розмов".
За словами голови Офісу Президента України, Зеленський сказав Трампу, що готовий зустрітися з путіним у будь-якому форматі та будь-якій країні світу, крім росії і білорусі.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним в узгодженому місці. Повідомляється, що йдеться про столицю Угорщини, Будапешт.
Також Трамп повідомляв про тривалу розмову з лідером росії володимиром путіним. Це відбувалось напередодні його зустрічі із Зеленським у Білому домі для обговорення безпеки та підтримки України.