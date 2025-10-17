Зеленский и делегация Украины удивлены разговором Трампа с путиным - Axios
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация были удивлены разговором президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным о встрече в Венгрии. Зеленский узнал об этом по прибытии на авиабазу Эндрюс в США.
Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация были удивлены разговором президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным о встрече в Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Издание отмечает, что Зеленский узнал о разговоре Трампа и путина по прибытии на авиабазу Эндрюс в США.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский и Трамп "очень хорошо понимают друг друга и сразу конкретно и быстро договорились о встрече". Это, по словам Ермака, "свидетельствует о том, что Украина и США являются друзьями и партнерами".
В то же время Ермак отметил, что оба лидера хотели бы обсудить "определенные деликатные вопросы, которые нельзя поднимать во время телефонных разговоров".
По словам главы Офиса Президента Украины, Зеленский сказал Трампу, что готов встретиться с путиным в любом формате и любой стране мира, кроме россии и беларуси.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным в согласованном месте. Сообщается, что речь идет о столице Венгрии, Будапеште.
Также Трамп сообщал о длительном разговоре с лидером россии владимиром путиным. Это происходило накануне его встречи с Зеленским в Белом доме для обсуждения безопасности и поддержки Украины.