Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп відправить Україні ракети Tomahawk, якщо росія продовжуватиме війну. За його словами, "президент путін виглядав би чудово, якби він вирішив цю проблему, і я думаю, що він її вирішить".
Президент США Дональд Трамп відправить Україні ракети Tomahawk, якщо росія продовжуватиме війну. Про це він заявив під час спілуквання з журналістами у президентському літаку Air Force One, повідомляє УНН.
Деталі
За словами глави Білого дому, ракети Tomahawk - це "новий крок агресії".
Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети Tomahawk. Це неймовірна, дуже потужна зброя
Водночас він зазначив, що перш ніж відправити Україні Tomahawk, скоріше за все, поговорить про це з російським диктатором володимиром путіним.
Чесно кажучи, мені, можливо, доведеться поговорити з Росією про Tomahawk. Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю. Я думаю, що, можливо, поговорити з Росією про це, якщо бути чесним. Я сказав це президенту Зеленському
Він додав, що віддає Україні належне за те, що "вона так добре справляється".
"Вони дуже хороші бійці. Я думаю, що президент путін виглядав би чудово, якби він вирішив цю проблему, і я думаю, що він її вирішить. Якщо він цього не зробить, це буде для нього недобре", - резюмував Трамп.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що побоювання кремля щодо передачі Україні американських далекобійних ракет Tomahawk - сигнал, що саме тиск може сприяти миру. У своєму відеозверненні він додав, що українські та американські команди вже координують дії у сферах енергетики та оборони.
