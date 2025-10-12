У разі передачі Україні ракет Tomahawk удари будуть завдаватися лише по військових цілях - Зеленський
Київ • УНН
Аби захистити життя та завершити війну в Україні, необхідні тиск на росію та вторинні санкції, а також протиповітряна оборона та далекобійність. Про це в інтерв'ю Fox News сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
Він зазначив, що Україна розраховує на передачу США ракет Tomahawk, і запевнив, що в цьому випадку удари будуть завдаватися лише по військових цілях рф, але, ймовірно, серед них можуть бути НПЗ.
Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас це - військові цілі. Тому я думаю, найважливіше - це зменшити здатність росії продовжувати таку тривалу війну
Водночас він не став відповідати на питання, чи передають США розвіддані для дипстрайків по росії.
"Я не можу поділитися всією інформацією щодо розвідки. Ми задоволені тим, як працюють наші дві розвідки. На сьогодні між ними дуже міцні відносини", - зазначив президент.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що побоювання кремля щодо передачі Україні американських далекобійних ракет Tomahawk - сигнал, що саме тиск може сприяти миру. У своєму відеозверненні він додав, що українські та американські команди вже координують дії у сферах енергетики та оборони.
