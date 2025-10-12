У разі передачі Україні ракет Tomahawk удари будуть завдаватися лише по військових цілях - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для захисту життя та завершення війни в Україні необхідні тиск на росію, вторинні санкції, протиповітряна оборона та далекобійність. Він зазначив, що Україна розраховує на передачу США ракет Tomahawk, які будуть застосовані виключно по військових цілях рф, включаючи НПЗ.