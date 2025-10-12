В случае передачи Украине ракет Tomahawk удары будут наноситься только по военным целям - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты жизни и завершения войны в Украине необходимы давление на Россию, вторичные санкции, противовоздушная оборона и дальнобойность. Он отметил, что Украина рассчитывает на передачу США ракет Tomahawk, которые будут применены исключительно по военным целям РФ, включая НПЗ.
Чтобы защитить жизни и завершить войну в Украине, необходимы давление на Россию и вторичные санкции, а также противовоздушная оборона и дальнобойность. Об этом в интервью Fox News сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Подробности
Он отметил, что Украина рассчитывает на передачу США ракет Tomahawk, и заверил, что в этом случае удары будут наноситься только по военным целям РФ, но, вероятно, среди них могут быть НПЗ.
Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это - военные цели. Поэтому я думаю, самое важное - это уменьшить способность России продолжать такую длительную войну
В то же время он не стал отвечать на вопрос, передают ли США разведданные для дипстрайков по России.
"Я не могу поделиться всей информацией по разведке. Мы довольны тем, как работают наши две разведки. На сегодня между ними очень крепкие отношения", - отметил президент.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что опасения Кремля относительно передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk - сигнал, что именно давление может способствовать миру. В своем видеообращении он добавил, что украинские и американские команды уже координируют действия в сферах энергетики и обороны.
