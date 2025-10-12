Зеленский и Трамп провели второй разговор за два дня: обсудили ключевые направления поддержки Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел второй за два дня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили защиту жизни граждан, усиление ПВО, устойчивость украинской армии и обеспечение дальнобойности, а также энергетическую сферу.
Подробности
По словам Зеленского, сегодняшний разговор был продуктивным и конкретным. Лидеры подробно прошлись по вопросам защиты жизни граждан, усиления противовоздушной обороны, повышения устойчивости украинской армии и обеспечения дальнейшей стрельбы. Значительное внимание уделили и энергетической сфере.
Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности
Президент Трамп, по словам Зеленского, хорошо осведомлен с ситуацией в Украине.
Обе стороны договорились продолжить обсуждение, а их команды уже готовят дальнейшие шаги.
