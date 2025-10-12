$41.510.00
11 октября, 16:00 • 57647 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 85204 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 45943 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 50495 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 39377 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 29759 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 37480 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44057 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 74550 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35794 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Зеленский и Трамп провели второй разговор за два дня: обсудили ключевые направления поддержки Украины

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел второй за два дня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили защиту жизни граждан, усиление ПВО, устойчивость украинской армии и обеспечение дальнобойности, а также энергетическую сферу.

Зеленский и Трамп провели второй разговор за два дня: обсудили ключевые направления поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел второй за два дня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудили ключевые направления поддержки Украины. Об этом украинский глава государства сообщил в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

По словам Зеленского, сегодняшний разговор был продуктивным и конкретным. Лидеры подробно прошлись по вопросам защиты жизни граждан, усиления противовоздушной обороны, повышения устойчивости украинской армии и обеспечения дальнейшей стрельбы. Значительное внимание уделили и энергетической сфере. 

Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности 

– говорится в сообщении президента Украины.

Президент Трамп, по словам Зеленского, хорошо осведомлен с ситуацией в Украине.

Обе стороны договорились продолжить обсуждение, а их команды уже готовят дальнейшие шаги.

Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте и защиту энергетики

Степан Гафтко

Политика
Электроэнергия
Дональд Трамп
Канада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина