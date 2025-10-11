Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте и защиту энергетики

$41.510.00
48.210.00
ukenru
16:00 • 886 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
14:06 • 11179 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 13137 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 18928 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
12:10 • 13725 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 22064 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 31056 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42106 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 56015 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34686 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3м/с
89%
750мм
Популярные новости
Трамп остается в «исключительном состоянии здоровья» - СМИ11 октября, 06:35 • 11850 просмотра
Удар по авто «Черниговоблэнерго»: в больнице умер второй энергетик11 октября, 07:26 • 4992 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 19678 просмотра
Сырский рассказал о ситуации на фронте: что известно10:08 • 5832 просмотра
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП12:22 • 11891 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo16:00 • 882 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 14:06 • 11179 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 19874 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 56014 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 42356 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 29873 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 32075 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 34536 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 100464 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 43747 просмотра
Актуальное
ATACMS
Дія (сервис)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury

Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте и защиту энергетики

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни относительно ситуации на поле боя, ударов по энергетике и инициативы PURL. Они также обсудили сотрудничество в коалиции и дальнейшие шаги.

Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте и защиту энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Марком Карни о ситуации на поле боя, подлых ударах России по украинской энергетике и инициативе PURL, передает УНН.

Поделились деталями наших контактов с Президентом Трампом. Проинформировал о ситуации на поле боя. Рассказал о подлых ударах России по нашей энергетике и людям. Мы обсудили четкие шаги, которые могут помочь от этого защититься и усилить устойчивость энергосистемы

- сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, отдельно коснулись инициативы PURL.

Канада уже внесла весомый вклад, и есть потенциал для расширения ее участия в программе. Обсудили также нашу совместную с партнерами работу в коалиции желающих. Усилим практическую часть этого формата. Скоординировали наши дальнейшие шаги. Спасибо, Марк, за разговор и за готовность содержательно работать по всем направлениям

- резюмировал Зеленский.

Трамп и Зеленский обсудили поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk - СМИ11.10.25, 17:43 • 1560 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, поздравив его с успехом сделки для Ближнего Востока. Зеленский проинформировал Трампа о российских ударах по украинской энергетике и обсудил возможности усиления ПВО.

Антонина Туманова

Политика
Блэкаут
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Марк Карни
Дональд Трамп
Канада
Владимир Зеленский
Украина