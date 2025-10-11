Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте и защиту энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Марком Карни о ситуации на поле боя, подлых ударах России по украинской энергетике и инициативе PURL, передает УНН.

Поделились деталями наших контактов с Президентом Трампом. Проинформировал о ситуации на поле боя. Рассказал о подлых ударах России по нашей энергетике и людям. Мы обсудили четкие шаги, которые могут помочь от этого защититься и усилить устойчивость энергосистемы

По словам Главы государства, отдельно коснулись инициативы PURL.

Канада уже внесла весомый вклад, и есть потенциал для расширения ее участия в программе. Обсудили также нашу совместную с партнерами работу в коалиции желающих. Усилим практическую часть этого формата. Скоординировали наши дальнейшие шаги. Спасибо, Марк, за разговор и за готовность содержательно работать по всем направлениям