Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте и защиту энергетики
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни относительно ситуации на поле боя, ударов по энергетике и инициативы PURL. Они также обсудили сотрудничество в коалиции и дальнейшие шаги.
Поделились деталями наших контактов с Президентом Трампом. Проинформировал о ситуации на поле боя. Рассказал о подлых ударах России по нашей энергетике и людям. Мы обсудили четкие шаги, которые могут помочь от этого защититься и усилить устойчивость энергосистемы
По словам Главы государства, отдельно коснулись инициативы PURL.
Канада уже внесла весомый вклад, и есть потенциал для расширения ее участия в программе. Обсудили также нашу совместную с партнерами работу в коалиции желающих. Усилим практическую часть этого формата. Скоординировали наши дальнейшие шаги. Спасибо, Марк, за разговор и за готовность содержательно работать по всем направлениям
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, поздравив его с успехом сделки для Ближнего Востока. Зеленский проинформировал Трампа о российских ударах по украинской энергетике и обсудил возможности усиления ПВО.