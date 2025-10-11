Зеленський обговорив з прем'єром Канади ситуацію на фронті та захист енергетики

Президент України Володимир Зеленський поговорив із премʼєр-міністром Канади Марком Карні про ситуацію на полі бою, підлі удари росії по українській енергетиці та ініціативу PURL, передає УНН.

Поділилися деталями наших контактів із Президентом Трампом. Поінформував про ситуацію на полі бою. Розповів про підлі удари росії по нашій енергетиці й людях. Ми обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми

За словами Глави держави, окремо торкнулись ініціативи PURL.

Канада вже зробила вагомий внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі. Обговорили також нашу спільну з партнерами роботу в коаліції охочих. Посилимо практичну частину цього формату. Скоординували наші подальші кроки. Дякую, Марку, за розмову і за готовність змістовно працювати в усіх напрямах