Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
14:06 • 11250 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
13:21 • 13163 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
12:56 • 18956 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:10 • 13743 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 22072 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 31059 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42108 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 56028 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 34687 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Зеленський обговорив з прем'єром Канади ситуацію на фронті та захист енергетики

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні щодо ситуації на полі бою, ударів по енергетиці та ініціативи PURL. Вони також обговорили співпрацю в коаліції та подальші кроки.

Зеленський обговорив з прем'єром Канади ситуацію на фронті та захист енергетики

Президент України Володимир Зеленський поговорив із премʼєр-міністром Канади Марком Карні про ситуацію на полі бою, підлі удари росії по українській енергетиці та ініціативу PURL, передає УНН.

Поділилися деталями наших контактів із Президентом Трампом. Поінформував про ситуацію на полі бою. Розповів про підлі удари росії по нашій енергетиці й людях. Ми обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми 

- повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, окремо торкнулись ініціативи PURL.

Канада вже зробила вагомий внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі. Обговорили також нашу спільну з партнерами роботу в коаліції охочих. Посилимо практичну частину цього формату. Скоординували наші подальші кроки. Дякую, Марку, за розмову і за готовність змістовно працювати в усіх напрямах 

- резюмував Зеленський.

Трамп і Зеленський обговорили постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk - ЗМІ11.10.25, 17:43 • 1572 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, привітавши його з успіхом угоди для Близького Сходу. Зеленський поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці та обговорив можливості посилення ППО.

Антоніна Туманова

Політика
Блекаут 
"Коаліція охочих"
Електроенергія
Марк Карні
Дональд Трамп
Канада
Володимир Зеленський
Україна