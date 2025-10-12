Зеленський та Трамп провели другу розмову за два дні: обговорили ключові напрямки підтримки України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів другу за два дні телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили захист життя громадян, посилення ППО, стійкість української армії та забезпечення далекобійності, а також енергетичну сферу.
Президент України Володимир Зеленський провів другу за два дні телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили ключові напрямки підтримки України. Про це український глава держави повідомив в Телеграм, пише УНН.
Деталі
За словами Зеленського, сьогоднішня розмова була продуктивною та конкретною. Лідери детально пройшлися по питаннях захисту життя громадян, посилення протиповітряної оборони, підвищення стійкості української армії та забезпечення дальньої стрільби. Значну увагу приділили й енергетичній сфері.
Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності
Президент Трамп, за словами Зеленського, добре обізнаний із ситуацією в Україні.
Обидві сторони домовилися продовжити обговорення, а їхні команди вже готують подальші кроки.
Зеленський обговорив з прем'єром Канади ситуацію на фронті та захист енергетики11.10.25, 18:06 • 3618 переглядiв