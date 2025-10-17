Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
Киев • УНН
Дональд Трамп считает, что войну России против Украины можно завершить за неделю. Владимир Зеленский подчеркнул важность прекращения огня и готовность к переговорам в любом формате.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну россии против Украины. Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским, передает УНН.
Подробности
В начале встречи Трамп заявил, что нужно завершить войну в Украине, ведь погибло много людей.
Как пишет Sky News, Зеленский подчеркнул, что готов говорить в любом формате.
Репортер спросил Владимира Зеленского, пойдет ли он на уступки, чтобы прекратить войну в Украине.
Во-первых, я думаю, нам нужно сесть и поговорить. Второй пункт: нам нужно прекращение огня. Даже сейчас, как вы видите, на Ближнем Востоке очень трудно соблюдать прекращение огня
Зеленский заявил, что он "готов говорить в любом формате".
Двусторонний, трехсторонний: это не имеет значения. Просто мир. Это важно
По его словам, обеспечение двусторонних гарантий безопасности с США является "важнейшим документом, потому что США очень сильны".
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет с российским диктатором Владимиром Путиным двустороннюю встречу в Венгрии, но он будет на связи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.