$41.640.12
48.520.01
ukenru
19:15 • 1182 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40 • 3466 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26 • 5850 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17:56 • 8650 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17:29 • 11073 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 13988 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 17149 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 19599 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25 • 13393 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16509 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Давній союзник путіна запропонував Ілону Маску побудувати тунель через Берингову протоку: озвучені сума і період робітPhoto17 жовтня, 09:52 • 10426 перегляди
Словаччина готує допомогу Україні та планує обговорити захист від дронів - віцепрем'єр17 жовтня, 09:56 • 4256 перегляди
Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі17 жовтня, 10:41 • 10188 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 22014 перегляди
Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ17 жовтня, 11:12 • 10897 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 53844 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 80170 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 108321 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 75205 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 99657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Керолайн Левітт
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 22158 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 54059 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 102080 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 78434 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 79501 перегляди
Актуальне
Дипломатка
The Guardian
Financial Times
Соціальна мережа
Північний потік

Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині

Київ • УНН

 • 8654 перегляди

Президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч з російським диктатором володимиром путіним в Угорщині. При цьому він підтримуватиме зв'язок з Президентом України Володимиром Зеленським.

Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе із російським диктатором володимиром путіним двосторонню зустріч в Угорщині, але він буде на зв’язку із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Буде двостороння зустріч, але Президент Зеленський буде на зв’язку зі мною. Між ними постала велика прірва. Є велика не любов між ними, але ми зробимо так, щоб усім було зручно. Буде троє учасників, але може в окремих розмовах - сказав Трамп.

- сказав Трамп.

Нагадаємо

У п’ятницю, 17 жовтня, Президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів Дональд Трамп.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна у Будапешті, "чудова новина для миролюбних народів світу", та додав, що його країна готова організувати зустріч.

Угорщина провела переговори з США і рф та розпочала підготовку до саміту після оголошення про заплановану у Будапешті зустріч президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна.

Водночас у міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що Угорщина має виконати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт президента росії володимира путіна.

Тим часом угорський парламент проголосував за вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна