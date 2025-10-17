Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч з російським диктатором володимиром путіним в Угорщині. При цьому він підтримуватиме зв'язок з Президентом України Володимиром Зеленським.
Деталі
Буде двостороння зустріч, але Президент Зеленський буде на зв’язку зі мною. Між ними постала велика прірва. Є велика не любов між ними, але ми зробимо так, щоб усім було зручно. Буде троє учасників, але може в окремих розмовах - сказав Трамп.
Нагадаємо
У п’ятницю, 17 жовтня, Президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів Дональд Трамп.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна у Будапешті, "чудова новина для миролюбних народів світу", та додав, що його країна готова організувати зустріч.
Угорщина провела переговори з США і рф та розпочала підготовку до саміту після оголошення про заплановану у Будапешті зустріч президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна.
Водночас у міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що Угорщина має виконати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт президента росії володимира путіна.
Тим часом угорський парламент проголосував за вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду.