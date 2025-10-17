Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе із російським диктатором володимиром путіним двосторонню зустріч в Угорщині, але він буде на зв’язку із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Буде двостороння зустріч, але Президент Зеленський буде на зв’язку зі мною. Між ними постала велика прірва. Є велика не любов між ними, але ми зробимо так, щоб усім було зручно. Буде троє учасників, але може в окремих розмовах - сказав Трамп.