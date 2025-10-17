Зустріч Трампа і путіна: Угорщина заявила про початок підготовки саміту після переговорів із США і рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про початок підготовки до саміту Дональда Трампа та володимира путіна в Будапешті. Він провів переговори із заступником держсекретаря США Крістофером Ландау та главою мзс рф сергієм лавровим.
Угорщина провела переговори з США і рф та розпочала підготовку до саміту після оголошення про заплановану у Будапешті зустріч президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook, пише УНН.
Угорщина – як острів миру – готова прийняти саміт, ми забезпечуємо всі умови для проведення президентами плідних переговорів один з одним, щоб мир міг повернутися до Європи. Учора пізно ввечері я розмовляв телефоном із заступником державного секретаря США Крістофером Ландау та міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, і ми розпочали підготовку до саміту
Згодом Сійярто також повідомив про телефонні переговори з "головним радником" глави кремля з питань зовнішньої політики юрієм ушаковим. "Підготовка йде повним ходом", - вказав Сійярто.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність Угорщини організувати зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна в Будапешті. Трамп анонсував зустріч для обговорення припинення війни між росією та Україною.