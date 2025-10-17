Встреча Трампа и путина: Венгрия заявила о начале подготовки саммита после переговоров с США и рф
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о начале подготовки к саммиту Дональда Трампа и владимира путина в Будапеште. Он провел переговоры с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и главой мид рф сергеем лавровым.
Венгрия провела переговоры с США и рф и начала подготовку к саммиту после объявления о запланированной в Будапеште встрече президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook, пишет УНН.
Венгрия – как остров мира – готова принять саммит, мы обеспечиваем все условия для проведения президентами плодотворных переговоров друг с другом, чтобы мир мог вернуться в Европу. Вчера поздно вечером я разговаривал по телефону с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау и министром иностранных дел россии сергеем лавровым, и мы начали подготовку к саммиту
Впоследствии Сийярто также сообщил о телефонных переговорах с "главным советником" главы кремля по вопросам внешней политики юрием ушаковым. "Подготовка идет полным ходом", - указал Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности Венгрии организовать встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина в Будапеште. Трамп анонсировал встречу для обсуждения прекращения войны между россией и Украиной.