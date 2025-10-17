Встреча Трампа и путина: Венгрия заявила о начале подготовки саммита после переговоров с США и рф

$41.640.12
48.520.01
ukenru
Эксклюзив
08:14 • 9796 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 26823 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 20663 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 52389 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 57332 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 41323 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 41901 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40728 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 64349 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37959 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных17 октября, 00:39 • 16748 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 17396 просмотра
Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ17 октября, 03:09 • 10272 просмотра
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW04:11 • 5530 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго07:42 • 16631 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 26800 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 64338 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 94559 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 62636 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 85592 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Джей Ди Вэнс
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венгрия
Крым
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 46040 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 94343 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 71108 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 72425 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 76938 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фильм
IPad Pro

Встреча Трампа и путина: Венгрия заявила о начале подготовки саммита после переговоров с США и рф

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о начале подготовки к саммиту Дональда Трампа и владимира путина в Будапеште. Он провел переговоры с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и главой мид рф сергеем лавровым.

Встреча Трампа и путина: Венгрия заявила о начале подготовки саммита после переговоров с США и рф

Венгрия провела переговоры с США и рф и начала подготовку к саммиту после объявления о запланированной в Будапеште встрече президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook, пишет УНН.

Венгрия – как остров мира – готова принять саммит, мы обеспечиваем все условия для проведения президентами плодотворных переговоров друг с другом, чтобы мир мог вернуться в Европу. Вчера поздно вечером я разговаривал по телефону с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау и министром иностранных дел россии сергеем лавровым, и мы начали подготовку к саммиту

- сообщил Сийярто.

Трамп встретится с путиным в Будапеште16.10.25, 20:21 • 41323 просмотра

Впоследствии Сийярто также сообщил о телефонных переговорах с "главным советником" главы кремля по вопросам внешней политики юрием ушаковым. "Подготовка идет полным ходом", - указал Сийярто.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности Венгрии организовать встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина в Будапеште. Трамп анонсировал встречу для обсуждения прекращения войны между россией и Украиной.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Петер Сийярто
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Виктор Орбан