Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт російського диктатора володимира путіна. Це рішення набуде чинності лише у квітні 2026 року, попри оголошення Угорщини про вихід з юрисдикції суду.
В Міністерстві закордонних справ Німеччини заявив, що Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт російського диктатора володимира путіна, не дивлячись на те, що Будапешт проголосував за вихід країни з МКС. Про це пише DW, передає УНН.
Деталі
Будапешт повинен дотримуватися статуту Міжнародного кримінального суду в разі в'їзду в країну президента рф володимира путіна для зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом. Хоча угорська влада оголосила про вихід з-під юрисдикції суду, це рішення набуде чинності тільки в квітні 2026 року
Як пише видання, в Єврокомісії привітали перспективу зустрічі Трампа і путіна.
Як будь-яку зустріч, яка просуне процес досягнення справедливого і міцного миру для України
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна у Будапешті, "чудова новина для миролюбних народів світу", та додав, що його країна готова організувати зустріч.
Угорщина провела переговори з США і рф та розпочала підготовку до саміту після оголошення про заплановану у Будапешті зустріч президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна.
Угорський парламент проголосував за вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду (МКС).
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна.